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        Muğla'da 13 ay önceki cinayeti "çitteki kan" aydınlattı

        Muğla'nın Datça ilçesinde yaklaşık 13 ay önce bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli, olay yerindeki çitte tespit edilen kanı sayesinde yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:04 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:04
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        Muğla'da 13 ay önceki cinayeti "çitteki kan" aydınlattı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde yaklaşık 13 ay önce bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli, olay yerindeki çitte tespit edilen kanı sayesinde yakalanarak tutuklandı.

        Halil Çevik'in (53) Kargı mevkisindeki bir barakanın bahçesinde öldürülmüş olarak bulunması olayının aydınlatılması için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldü.

        Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Datça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki çitte bulunan kanla mukayese edilmek üzere cinayetle ilgisi bulunabilecek kişilerin kan örneklerini aldı.

        Kan örneği olay yerindeki kanla uyuşan M.Y.D. (16) gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, olay tarihinden 2 gün önce Halil Çevik'in ikametinin bulunduğu bölgeye hayvanı kaçtığı için gittiğini, Çevik'in kendisine tüfek doğrultarak tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

        Ruhsatsız av tüfeğiyle olay yerine giderek Çevik'i başından vurduğunu, ellerini ve ayaklarını bağlayarak sürüklemeye çalıştığını itiraf eden şüphelinin, daha sonra korkup kaçtığını ifade ettiği belirtildi.

        Şüphelinin savcılıktaki sorgusunda ise maruz kaldığı cinsel istismar nedeniyle Halil Çevik'i öldürdüğünü iddia ettiği belirtildi.

        Zanlı M.Y.D, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kargı mevkisinde yalnız yaşayan Halil Çevik'ten haber alınamaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmış, 30 Kasım 2023'te Çevik'in cesedi bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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