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        Muğla'da kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

        Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 16:36 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:36
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        Muğla'da kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
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        Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açtı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Menteşe, Kavaklıdere, Seydikemer, Ula, Dalaman, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinin yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu.

        Belediye ekipleri, karın ardından kapanan kara yollarını açarak vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamasını sağladı.

        Ekipler, Yılanlı grup yolu, Köyceğiz Otmanlar-Karaçam, Dalaman Darıyeri Çöğmen, Kavaklıdere Ortaköy-Nebiler, Seydikemer Yayla, Söğütlüdere Burdur il sınırı, Fethiye Nif yolu, Ula Turgut Kavakçalı mevkilerinde çalışma yürüttü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, dört mevsim güzellikleriyle kendine hayran bırakan Muğla'da kar yağışı sonrası bazı ilçelerin beyaza büründüğünü belirtti.

        Halkın özellikle de çocukların karda keyifli vakit geçirdiğini aktaran Aras, "Yoğun kar yağışı sonrası Büyükşehir ekiplerimiz de vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hemen başladı. Şu an il genelinde kapalı yolumuz bulunmuyor." ifadesini kullandı.

        Aras, ekiplerin belirlenen alanlarda görevlerinin başında olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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