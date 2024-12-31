Muğla'da kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Menteşe, Kavaklıdere, Seydikemer, Ula, Dalaman, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinin yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Belediye ekipleri, karın ardından kapanan kara yollarını açarak vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamasını sağladı.

Ekipler, Yılanlı grup yolu, Köyceğiz Otmanlar-Karaçam, Dalaman Darıyeri Çöğmen, Kavaklıdere Ortaköy-Nebiler, Seydikemer Yayla, Söğütlüdere Burdur il sınırı, Fethiye Nif yolu, Ula Turgut Kavakçalı mevkilerinde çalışma yürüttü. Açıklamada görüşlerine yer verilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, dört mevsim güzellikleriyle kendine hayran bırakan Muğla'da kar yağışı sonrası bazı ilçelerin beyaza büründüğünü belirtti.