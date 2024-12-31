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        Muğla'da yangın çıkan evde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 18:52 Güncelleme: 31.12.2024 - 18:52
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        Muğla'da yangın çıkan evde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Cami Mahallesi Ahmet Gazi Caddesi'ndeki evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Evde yapılan incelemede ev sakinlerinden Saliha Çakıcı'nın (80) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan eşi Ömer Çakıcı (78) ise sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede, yangının elektrikli sobadan çıktığının tahmin edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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