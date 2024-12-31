Muğla'da yangın çıkan evde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Cami Mahallesi Ahmet Gazi Caddesi'ndeki evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evde yapılan incelemede ev sakinlerinden Saliha Çakıcı'nın (80) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan eşi Ömer Çakıcı (78) ise sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede, yangının elektrikli sobadan çıktığının tahmin edildiği belirtildi.
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