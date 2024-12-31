Muğla'da yangın çıkan evde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Evde yapılan incelemede ev sakinlerinden Saliha Çakıcı'nın (80) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan eşi Ömer Çakıcı (78) ise sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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