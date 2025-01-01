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        Muğla Valisi Akbıyık, uygulama noktalarında vatandaşların ve güvenlik kuvvetlerinin yeni yılını kutladı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşların ve görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 00:03 Güncelleme: 01.01.2025 - 00:32
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        Muğla Valisi Akbıyık, uygulama noktalarında vatandaşların ve güvenlik kuvvetlerinin yeni yılını kutladı
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşların ve görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı.

        Akbıyık, ilk olarak Komiser Hamdi Bey Polis Karakolu'nu ziyaret ederek, personelle sohbet etti.

        Daha sonra Muğla-Aydın ve Denizli-Muğla kara yollarındaki uygulama noktalarına giden Akbıyık, buralarda görev yapan güvenlik güçlerinin ve durdurulan araçlardaki vatandaşların yeni yılını kutladı.

        Muğlalılar ile misafirlerin yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri amacıyla kent genelinde gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Akbıyık, yeni yılın ülke ve dünyaya barışla huzur getirmesi temennisinde bulundu.

        Akbıyık, uygulama noktasındaki ziyaretlerinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne giderek Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Burada görev yapan personelin de yeni yılını kutlayan Akbıyık, daha sonra kameralardan Muğla ve ilçelerinde yaşanan yoğunluğu bir süre takip etti.

        Akbıyık'a, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ramazan Dal, Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu ve İsmail Soykan, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş de eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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