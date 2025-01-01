Muğla'da yeni yıl konser, ses ve ışık gösterileriyle kutlandı

Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı, çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Meydanda toplanan çok sayıda kişi fotoğraf çektirdi.

Işıklandırılan ve süslenen 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan sahnede DJ Müfit Cessar ile Grup Rapsodi adlı müzik grubu sahne aldı.

Yılbaşı dolayısıyla Muğla ve turistik ilçelerinde, caddeler ışıklandırılarak çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Oteller de yılbaşı konseptine uygun hale getirildi.

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