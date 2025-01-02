Muğla'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ekipler, Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile beyaz örtü altındaki kırsal bölgelerdeki belirlenen noktalara yem ve mama bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) araçlarıyla kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.