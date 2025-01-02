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        Muğla'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Muğla'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:09 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:09
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        Muğla'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        Muğla'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem konuldu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) araçlarıyla kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

        Ekipler, Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile beyaz örtü altındaki kırsal bölgelerdeki belirlenen noktalara yem ve mama bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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