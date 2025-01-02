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        Marmaris'te çakar kullanan araç sahibiyle sürücüsüne para cezası uygulandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çakar lamba takılı otomobilin sürücüsü ve sahibine toplam 276 bin 344 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 23:33 Güncelleme: 02.01.2025 - 23:33
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        Marmaris'te çakar kullanan araç sahibiyle sürücüsüne para cezası uygulandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çakar lamba takılı otomobilin sürücüsü ve sahibine toplam 276 bin 344 lira ceza verildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulamasında "çakar" olarak tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihaz kullanan otomobili durdurdu.

        Ekipler, sürücü ile araç sahibine "yetkisiz çakar kullanmak ve bulundurmaktan" 138 bin 172'şer lira idari para cezası uyguladı.

        Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, araç ise 30 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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