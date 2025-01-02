Marmaris'te çakar kullanan araç sahibiyle sürücüsüne para cezası uygulandı

Ekipler, sürücü ile araç sahibine "yetkisiz çakar kullanmak ve bulundurmaktan" 138 bin 172'şer lira idari para cezası uyguladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulamasında "çakar" olarak tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihaz kullanan otomobili durdurdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çakar lamba takılı otomobilin sürücüsü ve sahibine toplam 276 bin 344 lira ceza verildi.

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