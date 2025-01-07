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        Bodrum FK, Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Sipay Bodrum FK, Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor ile Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 17:18 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:18
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        Bodrum FK, Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Sipay Bodrum FK, Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor ile Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Volkan Demirel gözetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son antrenmanını yaptı.

        Demirel, gazetecilere açıklamasında kupanın kendileri için "değerli" olduğunu belirterek "Kupa bizim için değerli. İnşallah iyi bir skor alırız. Daha az süre bulan oyuncularımızın oynayacağı bir maç olacak. Onlar için de kendilerini gösterme fırsatı olacak. Sonrasında önümüzdeki maça bakacağız." dedi.

        Deplasmandaki Beşiktaş maçıyla ilgili soru üzerine ise Demirel "Geldiğimden beri büyük takımlara karşı iyi oyunlar sergilediğimizi gördük. Sadece elde edemediğimiz skordu.Yine iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Yine iyi konsantre olacağımızı düşünüyorum. Skor da yaparsak puan ya da puanlar alacağız. Kayseri'de kaybettiğimiz iki puanın telafisini belki bu maçta görebiliriz. Çünkü bu maçların konsantresi, havası başka oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Demirel, 5 Ocak'ta sahalarında oynanan Bellona Kayserispor maçının hakemini de eleştirdi.

        Sipay Bodrum FK'lı oyuncu Ege Bilsel de Ziraat Türkiye Kupası ve Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını ifade ederek her iki maçtan da galip dönmek istediklerini dile getirdi.

        Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK maçı, yarın saat 13.00'te başlayacak.

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