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        Fethiye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 00:10 Güncelleme: 08.01.2025 - 00:17
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        Fethiye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        İ.K.K'nin (18) kullandığı 48 ATB 572 plakalı motosiklet, Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda, aynı yönde seyreden B.A. idaresindeki 34 EG 8731 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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