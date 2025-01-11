Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da yöresel sanatçılar türkü şöleninde sahne aldı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen türkü şöleninde sanatçılar, yöresel eserleri seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 09:24 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da yöresel sanatçılar türkü şöleninde sahne aldı
        ABONE OL

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen türkü şöleninde sanatçılar, yöresel eserleri seslendirdi.

        Seydikemer Kaymakamlığı, belediye ve Seydikemer Postası Gazetesi işbirliğinde Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Spor Salonu'nda türkü şöleni etkinliği düzenlendi.

        Yöresel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

        ​​​​​​​Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, yaptığı konuşmada, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı son yıllarda doğru ve güvenilir habere erişimin daha büyük önem kazandığını söyledi.

        Basın çalışanlarının zorlu görevlerinde özveriyle çalıştığını, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatma sorumluluğunu üstlendiğini dile getiren Büyüker, "Bu anlamlı günü taçlandıran güzel bir etkinlikle birlikteyiz. Basın hayatında değerli arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olmaya devam edeceğiniz nice günler diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        2025 yılı ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?
        2025 yılı ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?
        Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı
        Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı
        Karısını tüfekle öldürdü
        Karısını tüfekle öldürdü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu, tahliye kararına itiraz
        İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu, tahliye kararına itiraz
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi

        Benzer Haberler

        Fethiye'de 3 firari hükümlü yakalandı
        Fethiye'de 3 firari hükümlü yakalandı
        Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi
        Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi
        Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
        Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
        Bodrum'da kontrol ve denetim gemisi "Reis 48" göreve başladı
        Bodrum'da kontrol ve denetim gemisi "Reis 48" göreve başladı
        Modern kontrol ve denetim gemisi 'Reis 48' göreve başladı
        Modern kontrol ve denetim gemisi 'Reis 48' göreve başladı
        Basketbolcu Karaman'ın ölümüne neden olan sürücüye tahliye kararına başsavc...
        Basketbolcu Karaman'ın ölümüne neden olan sürücüye tahliye kararına başsavc...