Muğla'da yöresel sanatçılar türkü şöleninde sahne aldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen türkü şöleninde sanatçılar, yöresel eserleri seslendirdi.

Seydikemer Kaymakamlığı, belediye ve Seydikemer Postası Gazetesi işbirliğinde Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Spor Salonu'nda türkü şöleni etkinliği düzenlendi.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

​​​​​​​Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, yaptığı konuşmada, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı son yıllarda doğru ve güvenilir habere erişimin daha büyük önem kazandığını söyledi.

Basın çalışanlarının zorlu görevlerinde özveriyle çalıştığını, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatma sorumluluğunu üstlendiğini dile getiren Büyüker, "Bu anlamlı günü taçlandıran güzel bir etkinlikle birlikteyiz. Basın hayatında değerli arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olmaya devam edeceğiniz nice günler diliyorum." dedi.