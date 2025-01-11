Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu imalatı için laboratuvar olarak kullanılan adrese düzenlenen operasyonda, buzdolabında 22 kilogram LSD bulundu.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Çandır Mahallesi'nde ikamet eden A.F.U'nun evde uyuşturucu madde imal ettiği bilgisi alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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