Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Çandır Mahallesi'nde ikamet eden A.F.U'nun evde uyuşturucu madde imal ettiği bilgisi alındı.
Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu imalatı için laboratuvar olarak kullanılan adrese düzenlenen operasyonda, buzdolabında 22 kilogram LSD bulundu.
Evde, elektrikli gıda kurutma cihazı, 3 hassas terazi, 2 kapsül dolum cihazı, 2 bitki üretim aparatı, 90 enjektör, 2 bin boş kapsül ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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