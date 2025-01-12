Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da düzenlenen festivalde 3 ton hamsi dağıtıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Hamsi Festivali"nde katılımcılara 3 ton balık ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:33 Güncelleme: 12.01.2025 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da düzenlenen festivalde 3 ton hamsi dağıtıldı
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Hamsi Festivali"nde katılımcılara 3 ton balık ikram edildi.

        Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince, İskele Meydanı'nda festival düzenlendi.

        Hamsi yemek isteyen vatandaşlar alanda uzun kuyruklar oluşturdu. Meydanda kurulan stantlarda geleneksel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı yapıldı.

        Karadenizli şarkıcıların sahne aldığı, vatandaşların horon oynadığı ve folklor gösterilerinin sahnelendiği festivalde, katılımcılara 3 ton ekmek arası hamsi dağıtıldı.

        Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefer Çelik, etkinliğe katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.

        Derneğin sözcüsü Yener Çelik ise geleneksel olarak düzenledikleri festivale katılımdan memnun olduklarını, yöresel ürünleri, gelenek ve görenekleri yeni nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

        Festivale, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı

        Benzer Haberler

        Bodrum'da hamsi festivalinde 3 ton hamsi dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluşt...
        Bodrum'da hamsi festivalinde 3 ton hamsi dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluşt...
        'İklimsel afetler devam edecek'
        'İklimsel afetler devam edecek'
        Bodrum FK: Sadece VAR hakemlerinin değil, orta hakemlerin de yabancı olması...
        Bodrum FK: Sadece VAR hakemlerinin değil, orta hakemlerin de yabancı olması...
        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Muğla'da alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü (2)
        Muğla'da alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü (2)