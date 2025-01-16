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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:32 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:32
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

        Ekiplerce, şüphelilerin Gümüşlük Mahallesi'ndeki adreslerinde narkotik köpeği "Uçak" ile yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 35 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 939 lira ele geçirildi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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