Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Ekiplerce, şüphelilerin Gümüşlük Mahallesi'ndeki adreslerinde narkotik köpeği "Uçak" ile yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 35 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 939 lira ele geçirildi.

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