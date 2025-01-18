Muğla'da evinde sahte içki üreten şüpheli yakalandı

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 400 litre distile rakı, 50 litre distile viski, 80 litre el yapımı şarap, 38 şişe gümrük kaçacağı votka, 8 şişe anason aroması, 50 litre kapasiteli aktif distile sistemi, 40 paket fermente mayası, alkol yapımında kullanılan aparatlar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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