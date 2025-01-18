Muğla'da evinde sahte içki üreten şüpheli yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde evinde sahte içki ürettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde evinde sahte içki ürettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte alkol üretimine yönelik çalışmaları sürdürüyor.
Marmaris İlçesi Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan Ş.A'nın evinde sahte alkol ürettiği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, 400 litre distile rakı, 50 litre distile viski, 80 litre el yapımı şarap, 38 şişe gümrük kaçacağı votka, 8 şişe anason aroması, 50 litre kapasiteli aktif distile sistemi, 40 paket fermente mayası, alkol yapımında kullanılan aparatlar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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