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        Muğla'da 3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan sanığın, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 kez 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 17:37 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:37
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        Muğla'da 3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan sanığın, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 kez 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Özcan A. hakkında hazırlanan iddianame, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede sanığın, cinayetleri nasıl işlediğiyle ilgili detaylara yer verildi.

        İddianamede, sanık Özcan A'nın "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        - Olay

        Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Haziran 2024'te tabancayla vurarak öldürmüş, sanık daha yakındaki villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etmiş, Akbaba'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Esat Ulu ile Serdar Genç'i de yaralayarak kaçan Özcan A, polis ekiplerince yakalanmış, 30 Haziran 2024'te çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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