Muğla'da araç hırsızlığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde park halindeki aracı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde park halindeki aracı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
A.G, park halindeki 48 JT 291 plakalı aracının gece saatlerinde çalındığını fark ederek ihbarda bulundu.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın Antalya’nın Kaş ilçesine doğru ilerlediğini tespit etti.
Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli operasyon yürüten ekipler, zanlı E.E'yi araçla birlikte yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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