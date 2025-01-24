Muğla'da 2 milyon 338 bin makaron ele geçirildi

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 milyon 338 bin makaron, 12,5 kilogram nargile tütünü, 791 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 milyon 338 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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