Muğla'da aranan 8 şüpheli yelkenli yatta yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki bir yelkenli yatta, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve çeşitli suçlardan 4 yıl 10 aydır aranan 8 zanlı yakalandı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri Serçe Koyu açıklarında bulunan "Maya" isimli yelkenli yata operasyon düzenledi.

Operasyonda yatta bulunan ve "PKK/KCK terör örgütüne üye olma", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma", "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet", "silahla yağma" suçlarından 4 yıl 10 aydır arandıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yatta yapılan detaylı aramada bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 8 zanlının adalete teslim edildiğini belirterek, "Aranan suçluların sokaklarımızda ve 'Mavi Vatan'da gezmelerine, vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. 'Mavi Vatan'ımızın her noktasında gece gündüz demeden huzur ve güvenliği koruyan, görevlerini canla başla yerine getiren kahraman Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.