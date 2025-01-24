Fatma Girik Bodrum'daki mezarı başında anıldı

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Fatma Girik'in sinema hayatında herkese öncü olan, ışık tutan bir sanatçı olduğunu söyledi.

Torba Mezarlığı'ndaki anma programında sevenleri Girik için dua ederek, mezarına çiçek bıraktı.

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