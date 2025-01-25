Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salındaki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 14:28 Güncelleme: 25.01.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL

        Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salındaki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalaman açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 16'sı çocuk 51 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Hastanede katılım payı arttı
        Hastanede katılım payı arttı
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Günün CANLI yayınlanan maçları
        Günün CANLI yayınlanan maçları
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Dijital platformlara inceleme
        Dijital platformlara inceleme
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?

        Benzer Haberler

        Sahte doktor, sülüklerle yakalandı
        Sahte doktor, sülüklerle yakalandı
        Çobanın keçilerini ararken keşfettiği Saklıkent Kanyonu 590 bin ziyaretçi a...
        Çobanın keçilerini ararken keşfettiği Saklıkent Kanyonu 590 bin ziyaretçi a...
        Bodrum FK sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak
        Bodrum FK sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak
        Fethiyespor telafi peşinde
        Fethiyespor telafi peşinde
        Sipay Bodrum FK, Enis Bardhi'yi renklerine bağladı
        Sipay Bodrum FK, Enis Bardhi'yi renklerine bağladı
        Fatma Girik Bodrum'daki mezarı başında anıldı
        Fatma Girik Bodrum'daki mezarı başında anıldı