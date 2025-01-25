Muğla'nın Datça İlçesinde 19. Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu yapıldı.

Taş­lık Pla­jı'n­da düzenlenen yüzme maratonuna Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 20'si yabancı 441 sporcu uzun ve kısa par­kurda mücadele etti.

Bu yılki maraton, "Her Kulaç Kuraklığa İlaç" sloganıyla TEMA Vakfı'nın desteğiyle düzenlenerek iklim değişikliği ve kuraklık sorununa dikkat çekildi.

Yarışın startını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş verdi.

Yarışa İstanbul’dan katılan Atilla Çağlar, AA muhabirine, 15 yaşından itibaren yüzdüğünü, Datça'nın denizi ve doğasının çok güzel olduğunu ve çok iyi bir atmosferde maratonu tamamladıklarını söyledi.

Ankara’dan katılan Esra Önel ise emeği geçenlere teşekkür etti.

İlk olarak 2007 yılında Datça Belediyesi ve gönüllüler tarafından organize edilen etkinlik, 2012 yılından itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Datça Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Datça Spor Kulübü’nün destekleriyle devam ediyor.

Etkinliğin bu yılki onur konuğu ise TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç oldu.

- Dereceye girenler

1500 metre erkekler genel klasmanda Çağan Yiğit Bozacı birinci, Ata Serdar Ulaş ikinci, Poyraz Anut üçüncü oldu. 1500 Metre kadınlar genel klasmanda ise Nisa Nur Genç birinci, Eda Savcıgil ikinci, Mercan Tiryakioğlu üçüncü oldu.

5000 metre kadınlar genel klasman yarışlarında Aybige Su Irçağ birinciliği, Aysun Türkoğlu ikinciliği, Elif Berke üçüncülüğü elde etti. 5000 metre erkeklerde ise birinci Muhammet Naim Mısıroğlu, ikinci Emre Öztürk, üçüncü Demir Ilgın Kaya oldu.