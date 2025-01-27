Fethiye'de karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

Yeni Mahalle 1214 Sokak'taki iki katlı evin birinci katında yaşayan Cemile ile Mehmet Başar'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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