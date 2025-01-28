Muğla'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeyken yanan otobüste hasar oluştu.
Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeyken yanan otobüste hasar oluştu.
Kızılağaç Mahallesi Sakar Rampası'nda, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı personelini taşıyan Ali H. idaresindeki 48 S 0288 plakalı otobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek, yolcuları indirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.
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