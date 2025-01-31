Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da yaban keçisi avlamak için yapılan 5 baraka yıkıldı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaban keçisi avlamak amacıyla inşa edilen 5 baraka yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:39 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da yaban keçisi avlamak için yapılan 5 baraka yıkıldı
        ABONE OL

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaban keçisi avlamak amacıyla inşa edilen 5 baraka yıkıldı.

        Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında yaban keçisi avlamak amacıyla inşa edilen 5 kaçak baraka tespit edildiği belirtildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince barakaların yıkıldığı kaydedilen açıklamada, "Yaban hayatının korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği için kurumlarımız iş birliği içinde denetim ve müdahalelerini aralıksız sürdürmektedir. Doğal yaşamı ve yaban hayatını korumak hepimizin sorumluluğudur." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Oğluna dua edecekti... Öldüren ziyaret!
        Oğluna dua edecekti... Öldüren ziyaret!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik

        Benzer Haberler

        Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, Bodrum'da toprağa verildi (...
        Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, Bodrum'da toprağa verildi (...
        Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, Bodrum'da yaşamını yitirdi
        Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, Bodrum'da yaşamını yitirdi
        Muğlaspor'da Emre ile yollar ayrıldı
        Muğlaspor'da Emre ile yollar ayrıldı
        Fethiyespor'un rakibi İskenderunspor
        Fethiyespor'un rakibi İskenderunspor
        Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
        Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
        Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı