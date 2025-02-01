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        Muğla'da güneşli hava sahilleri hareketlendirdi

        Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:47 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:54
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        Muğla'da güneşli hava sahilleri hareketlendirdi
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        Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Fethiye'de, ilçe sakinlerinin yanı sıra bazı yerli ve yabancı turistler denize girip güneşlendi.

        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu sahillerinde, hareketlilik yaşandı.

        Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan bazı tatilciler Ölüdeniz'in güzel manzarasını havadan izleme imkanı buldu.​​​​​​​

        - Marmaris

        Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar sahillerde yürüyüş yaptı, plajlarda oturup güneşli havanın tadını çıkardı.

        Uzunyalı ve İçmeler sahilleri boyunca spor yapanların yanı sıra balık tutmayı tercih edenler de oldu.

        Plaja çocuklarıyla gelen bazı aileler denize girmenin keyfini yaşadı.

        - Bodrum

        Bodrum ilçesinde tatilciler Kumbahçe, Paşatarlası ile Gümbet sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

        Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenirken bazıları da tarihi ve turistik yerleri gezdi.

        Bazıları ise çocuklarıyla sahil kenarında oynayarak vakit geçirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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