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        Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü çocuk öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 22:30 Güncelleme: 02.02.2025 - 22:36
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        Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü çocuk öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü çocuk yaşamını yitirdi.

        S.Y. (42) yönetimindeki 48 TR 421 plakalı otomobil, Eşref Börekçi Caddesi ile 71. Sokak Kavşağı kesişiminde, Eren Can Karaltı'nın (15) kullandığı 48 ABU 230 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Karaltı, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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