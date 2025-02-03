Bodrum FK, teknik direktör Volkan Demirel ile yolları ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Sipay Bodrum FK, Volkan Demirel yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 11 maça çıktı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 6 puan toplarken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2 karşılaşmada ise birer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Çarşamba günü Onvo Antalyaspor ile evinde karşılaşacak yeşil-beyazlı ekip, ligde ise 10 Şubat Pazartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.