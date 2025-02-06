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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Muğla'da anıldı

        Muğla'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:33 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:33
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Muğla'da anıldı
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        Muğla'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

        Kentte düzenlenen programlar, Sınırsızlık Meydanı'nda İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin afetlere hızlı ve etkin müdahale edebilmek için kullandığı araç ve gereçlerin tanıtımıyla başladı.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık burada stantları gezip ekipmanları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Daha sonra asrın felaketi depremlerde çekilen fotoğraflardan ve öğrenciler tarafından depremle ilgili yapılan resimlerden oluşan sergiyi ziyaret eden Akbıyık, 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin yüreklerde derin acılar bıraktığını söyledi.

        Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Akbıyık, "Asrın felaketi karşısında aziz milletimiz de asrın birlikteliğini ortaya koydu. 7'den 77'ye 85 milyon vatandaşımız yekvücut oldu. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimizin tüm imkanları ve kurumları deprem bölgesindeki yaraları sarmak için seferber edildi." dedi.

        Son zamanlarda Ege Denizi’nde yaşanan depremlerle ilgili vatandaşların doğru bilgi için resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini belirten Akbıyık, ülke kıyılarına en yakın depremin 140 kilometre mesafede gerçekleştiğini, AFAD Başkanlığı tarafından Ege Denizi'ndeki durumun uzman ekiplerle, bilimsel verilerle sürekli takip edildiğini ifade etti.

        Akbıyık, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Risk Azaltma Planı kapsamında oluşturulan İl Afet Müdahale Planı ve İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte gerekli tedbirlerin alınması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, ülkede hem de dünyada afetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

        Daha sonra Kurşunlu Camisi'nde depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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