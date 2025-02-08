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        Bodrum'da prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 19:35 Güncelleme: 08.02.2025 - 19:42
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        Bodrum'da prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kızılağaç Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil prefabrik evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Odun sobasından çıktığı belirlenen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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