Muğla'da iki aracı kundakladıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde park halindeki otomobil ile motosikleti kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde park halindeki otomobil ile motosikleti kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zorlar Mahallesi'nde park halindeki otomobil ile motosikletin kundaklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.R.Z'nin yanında getirdiği benzini araçlara dökerek ateşe verdiğini ve M.E. ile olay yerinden kaçtığını tespit etti.
Polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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