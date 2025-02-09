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        Muğla'da iki aracı kundakladıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde park halindeki otomobil ile motosikleti kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 21:49 Güncelleme: 09.02.2025 - 21:55
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        Muğla'da iki aracı kundakladıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde park halindeki otomobil ile motosikleti kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zorlar Mahallesi'nde park halindeki otomobil ile motosikletin kundaklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.R.Z'nin yanında getirdiği benzini araçlara dökerek ateşe verdiğini ve M.E. ile olay yerinden kaçtığını tespit etti.

        Polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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