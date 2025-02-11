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        Bodrum FK-Göztepe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 0-0 berabere kalan Sipay Bodrum FK'de teknik direktör Jose Morais, takımındaki potansiyelin ortaya çıkarılması için çalışacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 00:07 Güncelleme: 11.02.2025 - 00:07
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        Bodrum FK-Göztepe maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 0-0 berabere kalan Sipay Bodrum FK'de teknik direktör Jose Morais, takımındaki potansiyelin ortaya çıkarılması için çalışacağını söyledi.

        Morais, Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Takımının savunma performansının iyi olduğunu belirten Morais, "Takım için gol yemememiz önemliydi. Aynı zamanda hücumda da pozisyonlar yarattık bu da önemliydi. Bizim için süreç devam ediyor. Özellikle üçüncü bölgede yarattığımız pozisyonları gole çevirmeye başladığımız zaman, ondan sonraki süreçte maç içinde de aslında bizim için avantajların oluşacağı süreçler göreceğiz." dedi.

        Takımındaki potansiyeli gördüğünü ifade eden Morais, şöyle konuştu:

        "Bu potansiyeli açığa çıkardığımız zaman daha fazla puanlar kazanacağımız dönemler gelecektir. Takımımın sergilediği performansla gurur duyuyorum. İçimizde taşıdığımız potansiyelle aslında daha fazlasını yapabiliriz. Yarından itibaren bir sonraki karşılaşma için bunun üzerine çalışmaya başlayacağız. Gelişim gösterdikçe şu anda hak ettiğimizden daha fazlasını kazanacağımızı düşünüyorum."

        Transfer konusuna da değinen Portekizli teknik adam, "Her zaman transfer döneminde hareketliliklerde fırsatlar var bunları değerlendirmek isteriz ama şu an geldiğimiz süreçte tam olarak neye ihtiyacımız var dersek bununla ilgili bir şey söylemek için erken olduğunu söyleyebilirim. Takım içinde daha tam potansiyelini ortaya çıkaramamış oyuncular var. Biz bunun üzerine de çalışmalar yapabiliriz. Takım içindeki oyuncularımın kalitesine güveniyorum. Yapacağımız çalışmalarla onların içinde sakladığı performansı daha fazla öne çıkaracağımızı düşünüyorum. Çünkü iyi oyunculara sahibim, bunu biliyorum, hissediyorum. Şu ana kadar belki tam olarak ortaya çıkmamış gibi gözüküyor. Bunu ortaya çıkarmak için de çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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