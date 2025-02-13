Muğla'da ocak ayında 2 suç örgütü çökertildi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte organize suç örgütlerine yönelik 2025 yılının ilk ayında düzenlenen operasyonlarda 2 suç örgütünün çökertildiğini ve yakalanan 7 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısında, 2025 yılının ocak ayına ilişkin asayiş raporlarını paylaştı.

Muğla'da huzur, güven ve asayiş ortamının korunması için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Akbıyık, "2025 yılının ocak döneminde kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen 2 operasyonda 2 suç örgütü çökertilirken, 7 kişi tutuklandı." dedi.

Kentin her köşesinde "zehir tacirlerine" göz açtırmadıklarını vurgulayan Akbıyık, düzenlenen operasyonlarda 45 kişinin tutuklandığını, 22 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini söyledi.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 34 operasyon yapıldığını anlatan Akbıyık, operasyonlarda 26 kişinin tutuklandığını, 4 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını, 13 araca el konulduğunu ve tespit edilen 263 düzensiz göçmenin ise Geri Gönderme Merkezlerine gönderildiğini kaydetti.

Kentte arama kaydı bulunan 445 kişinin de yakalanarak gerekli işlemlerin yapıldığını vurgulayan Akbıyık, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Önceliklerinin, terör başta olmak üzere, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, göçmen kaçakçıları, siber, asayiş suçlarıyla mücadele etmek ve trafik olaylarını önlemek olduğunu belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Organize suç örgütlerine karşı ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de kararlı bir duruş sergilenmekte, şehir eşkıyalarına göz açtırılmamaktadır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında tarihi eser kaçakçılığı, kaçak akaryakıt, gümrük kaçağı sigara, sahte ve kaçak alkol, kaçak cep telefonu, ruhsatsız tabanca ürünlerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlenmektedir. Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalar büyük bir titizlikle devam ediyor."