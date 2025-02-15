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        Fethiye'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüsle çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 17:34 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:44
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        Fethiye'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüsle çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı.

        Nadis U. yönetimindeki 10 HR 015 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Karaçulha Mahallesi Hal Kavşağı'nda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 PJ 888 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen araçlar, kavşaktaki yön tabelasının demir direğine çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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