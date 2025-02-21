Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Büyükşehir Belediyesince 3 gün sürecek "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:10 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" başladı
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Büyükşehir Belediyesince 3 gün sürecek "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" başladı.

        Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, açılışta yaptığı konuşmada, Ege Denizi'ndeki adaların belediye başkanlarını davet ettiklerini, depremin kıyı Ege'ye özgü olmadığını ve küresel bir sorun olduğunu söyledi.

        Depremin sadece bir ili ve bölgeyi etkilemediğini, küresel ölçekte herkesi etkilediğini belirten Aras, "Yerel yöneticilerin afet yönetimi konusunda edindiği tecrübeler son derece kıymetli. Çünkü deprem sonrası afet yönetimi, depremin kendisi kadar önemli. Kentlerde yaşayan insanların can güvenliği bizlere emanet. Bu bilinçle, deprem gerçeğini çok önemsiyor ve ciddiye alıyoruz."

        Aras, düzenlenen çalıştayda uzmanları dinleyerek önemli çıkarımlar elde edeceklerini ifade etti.

        Çalıştayın sonuçlarının değerlendirilip hayata geçirilmesi için çaba göstereceklerini dile getiren Aras, şöyle konuştu:

        "Gerekirse her ay yeniden toplanacağız. Çalıştaydan çıkan raporların uygulanıp uygulanmadığını titizlikle izleyeceğiz. Hatta bu çalıştay sonucunda ortaya çıkan yol haritasının hayata geçirilip geçirilmediğini takip edecek bir ekibin de oluşturulması çok kıymetli. Bu çalışmaların havada kalmamasını, amacına ulaşmasını sağlayacağız. Çalıştayın somut sonuçlar üretmesini hedefliyoruz. Bunun için çalıştay sırasında herkesin görev tanımının da net olarak belirlenmesi gerekir. İl belediyeleri hangi sorumlulukları üstlenecek? İlçe belediyeleri hangi görevleri yerine getirecek? Tüm bu soruların yanıtlarını burada ortaya koymamız şarttır. Bizler de bu yol haritasına eksiksiz uymalıyız."

        - Türkiye Afet Müdahale Planı ile Uyum

        Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP), afet anında hangi kurumun hangi işi yapacağını açıkça belirlediğine dikkati çeken Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen tüm sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeye çaba gösterdiklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından, Kıyı Ege’nin Jeolojisi ve Depremselliği, Depremde Zemin Yapı İlişkisi ve Kentleşme Politikaları başlıklı oturumlar düzenlendi.

        Çalıştayda, Yıldız Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Muğla Barosu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Jeoloji Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesinden alanında uzman akademisyenler yer alıyor.

        Çalıştayın açılış programına, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçe belediye başkanları, Muğla Baro Başkanı Levent Akgün, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Nusret Suna, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Hüseyin Alan, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, çok sayıda akademik ve uzman ile ilgili belediye ve kamu kurumları temsilcileri katıldı.

        Çalıştay, 23 Şubat'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?

        Benzer Haberler

        Bodrum sahilinde ölü caretta caretta bulundu (2)
        Bodrum sahilinde ölü caretta caretta bulundu (2)
        Bodrum ve Çeşme'ye deprem için erken uyarı sistemi kuruldu
        Bodrum ve Çeşme'ye deprem için erken uyarı sistemi kuruldu
        Bodrum'da ölü yavru caretta kıyıya vurdu
        Bodrum'da ölü yavru caretta kıyıya vurdu
        Muğla'da 1 milyon 115 bin makaron ele geçirildi
        Muğla'da 1 milyon 115 bin makaron ele geçirildi
        Muğla'nın masa tenisinde Aybige gururu
        Muğla'nın masa tenisinde Aybige gururu
        Araç çarpan karakulak öldü
        Araç çarpan karakulak öldü