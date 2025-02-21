Muğla'da "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Büyükşehir Belediyesince 3 gün sürecek "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" başladı.

Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, açılışta yaptığı konuşmada, Ege Denizi'ndeki adaların belediye başkanlarını davet ettiklerini, depremin kıyı Ege'ye özgü olmadığını ve küresel bir sorun olduğunu söyledi.

Depremin sadece bir ili ve bölgeyi etkilemediğini, küresel ölçekte herkesi etkilediğini belirten Aras, "Yerel yöneticilerin afet yönetimi konusunda edindiği tecrübeler son derece kıymetli. Çünkü deprem sonrası afet yönetimi, depremin kendisi kadar önemli. Kentlerde yaşayan insanların can güvenliği bizlere emanet. Bu bilinçle, deprem gerçeğini çok önemsiyor ve ciddiye alıyoruz."

Aras, düzenlenen çalıştayda uzmanları dinleyerek önemli çıkarımlar elde edeceklerini ifade etti.

Çalıştayın sonuçlarının değerlendirilip hayata geçirilmesi için çaba göstereceklerini dile getiren Aras, şöyle konuştu:

"Gerekirse her ay yeniden toplanacağız. Çalıştaydan çıkan raporların uygulanıp uygulanmadığını titizlikle izleyeceğiz. Hatta bu çalıştay sonucunda ortaya çıkan yol haritasının hayata geçirilip geçirilmediğini takip edecek bir ekibin de oluşturulması çok kıymetli. Bu çalışmaların havada kalmamasını, amacına ulaşmasını sağlayacağız. Çalıştayın somut sonuçlar üretmesini hedefliyoruz. Bunun için çalıştay sırasında herkesin görev tanımının da net olarak belirlenmesi gerekir. İl belediyeleri hangi sorumlulukları üstlenecek? İlçe belediyeleri hangi görevleri yerine getirecek? Tüm bu soruların yanıtlarını burada ortaya koymamız şarttır. Bizler de bu yol haritasına eksiksiz uymalıyız."

- Türkiye Afet Müdahale Planı ile Uyum

Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP), afet anında hangi kurumun hangi işi yapacağını açıkça belirlediğine dikkati çeken Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen tüm sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeye çaba gösterdiklerini söyledi.