Yat yarışlarında Göcek Kış Trofesi'nin ikinci ayağı, Fethiye'de tamamlandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi sona erdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi sona erdi.
Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus, ABD, Hollanda ve İngiltere'den 13 yelkenli yat ile 84 sporcu katıldı.
Göcek Koyu içinden start alan tekneler, Kızılada'yı dönüp Göcek Adası önünde sona eren 16 millik rotada mücadele etti.
Trofenin 2. ayağında gerçekleştirilen yarışta sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve kaptanları şöyle:
- IRC 1
1- Flyer (Tora Sebahattin Kutoğlu)
2- Eker Süzme (Nazmi Ahmet Eker)
3- Eker 40 (Umut Efe Alpocak)
- IRC 2
1- Cheese (Güney Kaptan)
2- Looping (Yuri Schirelenko)
3- Arnes (Alexey Diasamidze)
- IRC 3
1- Hey Teacher (Serhat Ayan)
2- Exit (Emre Derman)
3- Nılıka (Levent Karabeyoğlu)
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