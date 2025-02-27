Bodrum'da köpekten korkup yola fırlayan kişi kamyonetin çarpmasıyla yaralandı

Kamyonet sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Şahin A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İslamhaneleri Mahallesi'nde Şahin A, kaldırımda yürürken bahçedeki sahipli olduğu belirtilen bir köpeğin kendisine doğru havlamasından irkilerek yola doğru koştu.

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