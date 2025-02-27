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        Bodrum'da köpekten korkup yola fırlayan kişi kamyonetin çarpmasıyla yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaldırımda yürürken bahçedeki köpekten korkarak yola fırlayan kişi, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:28 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:28
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        Bodrum'da köpekten korkup yola fırlayan kişi kamyonetin çarpmasıyla yaralandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaldırımda yürürken bahçedeki köpekten korkarak yola fırlayan kişi, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        İslamhaneleri Mahallesi'nde Şahin A, kaldırımda yürürken bahçedeki sahipli olduğu belirtilen bir köpeğin kendisine doğru havlamasından irkilerek yola doğru koştu.

        Şahin A'ya bu sırada O.A'nın kullandığı 07 BZJ 453 plakalı çöp toplama kamyoneti çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Şahin A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kamyonet sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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