Muğla'da silahla vurulan kişi öldü
Muğla'nın Milas ilçesinde, silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Milas ilçesinde, silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Halilbey Bulvarı’nda bir işletmenin önünde M.S. ile daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Fatih Cura tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine M.S, yanında bulunan silahla Cura'ya birkaç el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Fatih Cura, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Özel İzan Sağlık Hastanesi’ne kaldırıldı. Cura, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri M.S'yi yakalayarak gözaltına aldı.
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