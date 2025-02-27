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        Muğla'da silahla vurulan kişi öldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde, silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:08 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:08
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        Muğla'da silahla vurulan kişi öldü
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        Muğla'nın Milas ilçesinde, silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Halilbey Bulvarı’nda bir işletmenin önünde M.S. ile daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Fatih Cura tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine M.S, yanında bulunan silahla Cura'ya birkaç el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Fatih Cura, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Özel İzan Sağlık Hastanesi’ne kaldırıldı. Cura, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri M.S'yi yakalayarak gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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