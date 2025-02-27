Muğla'da 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından Güllük Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, 4 ayrı suçtan 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G'nin ilçede olduğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.