Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum Belediyesi'nden ramazan öncesi cami temizliği

        Bodrum Belediyesi ekipleri, ramazan nedeniyle ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:46 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum Belediyesi'nden ramazan öncesi cami temizliği
        ABONE OL

        Bodrum Belediyesi ekipleri, ramazan nedeniyle ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışmalarına başladı.

        Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Cenaze Hizmetleri Birimi iş birliğinde ramazan ayı öncesi camilerde detaylı temizlik yapıldığı, Turgutreis Merkez Camisinden başlayan temizlik çalışmalarının, ilçe genelindeki camilerde devam edeceği belirtildi.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Belediye ekiplerinin ramazana hazırlık kapsamında vatandaşlarımızın ibadetlerini hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için camilerde temizlik çalışmaları yaptığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"

        Benzer Haberler

        Bodrum'da iftar programları Türkbükü'nden başlayacak
        Bodrum'da iftar programları Türkbükü'nden başlayacak
        Bodrum'da kaçak iskele ve eklentileri söküldü
        Bodrum'da kaçak iskele ve eklentileri söküldü
        AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den 28 Şubat açıklaması:
        AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den 28 Şubat açıklaması:
        AK Parti Muğla İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Muğla İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
        Belediye başkanları, evlenme kararı aldı
        Belediye başkanları, evlenme kararı aldı
        Muğla'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Muğla'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü