Bodrum Belediyesi'nden ramazan öncesi cami temizliği
Bodrum Belediyesi ekipleri, ramazan nedeniyle ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışmalarına başladı.
Bodrum Belediyesi ekipleri, ramazan nedeniyle ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışmalarına başladı.
Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Cenaze Hizmetleri Birimi iş birliğinde ramazan ayı öncesi camilerde detaylı temizlik yapıldığı, Turgutreis Merkez Camisinden başlayan temizlik çalışmalarının, ilçe genelindeki camilerde devam edeceği belirtildi.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Belediye ekiplerinin ramazana hazırlık kapsamında vatandaşlarımızın ibadetlerini hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için camilerde temizlik çalışmaları yaptığını ifade etti.
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