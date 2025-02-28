Bodrum Belediyesi'nden ramazan öncesi cami temizliği

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Belediye ekiplerinin ramazana hazırlık kapsamında vatandaşlarımızın ibadetlerini hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için camilerde temizlik çalışmaları yaptığını ifade etti.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Cenaze Hizmetleri Birimi iş birliğinde ramazan ayı öncesi camilerde detaylı temizlik yapıldığı, Turgutreis Merkez Camisinden başlayan temizlik çalışmalarının, ilçe genelindeki camilerde devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.