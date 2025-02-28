Muğla'da cinayet zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Halilbey Bulvarı'nda dün bir işletmenin önünde Fatih Cura'yı yanında getirdiği silahla vurarak öldüren M.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

Halilbey Bulvarı'nda bir işletmenin önünde M.S. ile daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Fatih Cura tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S, yanında bulunan silahla Cura'ya birkaç el ateş ederek olay yerinden uzaklaşmıştı.

Ağır yaralanan ve Özel İzan Sağlık Hastanesi'ne kaldırılan Cura, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, M.S. ise yakalanarak gözaltına alınmıştı.