Marmaris'te yanan alanların öncesi ve sonrası fotoğrafları paylaşıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1996 yılındaki "Büyük Marmaris Yangını" diye adlandırılan yangında zarar görüp yeniden ağaçlandırılan bölgenin öncesi ve sonrası fotoğrafları yayınlandı.

Çamlı Mahallesi'nde dönemin Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Tesisleri yakınlarında 1996 yılı Temmuz'unda çıkan orman yangınında 7 bin hektar kızılçam ormanını küle dönmüştü.

"1996 Büyük Marmaris Yangını" olarak kayıtlara geçen orman yangınından sonra orman teşkilatı, medya ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yanan alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili büyük bir kampanya başlattı.

Yanan alanların tekrar yeşile kavuşması için orman teşkilatı tarafından yürütülen hummalı çalışmalar aralıksız sürdürüldü. Sahanın çok büyük kısmında doğal gençleştirme çalışmaları bazı bölgelerde ise toprak işleme sonucu fidan dikim yöntemiyle ağaçlandırma yapıldı.

Aradan geçen 29 yılda bölgenin hem doğal gençleştirme alanları hem de ağaçlandırma sahaları yeniden yeşillendi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün paylaşımlarındaki görsellerde Çamlı ve Yeşilbelde Mahalleleri, Boncuk Koyu, yangın sonrası ve günümüzdeki son hali gözler önüne serildi.

Eski ve günümüzdeki hali kolaj şeklinde yansıtılan alanlarda dönemin Bölge Müdürü Durmuş Uğur, TRT ekibine çalışmalarla ilgili bilgi verirken, Boncuk Koyu bölgesi ve Çamlı Mahallesi hattında doğal gençleştirme yöntemiyle tekrar orman olan alanlar net şekilde yer alıyor.

Yeşilbelde Mahallesi'nde toprak sürümü yapılıp fidan dikilerek ağaçlandırılan bölgede fidanların ağaca, ağaçların ormana dönüştüğünün görsellerine de yer verildi.