Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te yanan alanların öncesi ve sonrası fotoğrafları paylaşıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1996 yılındaki "Büyük Marmaris Yangını" diye adlandırılan yangında zarar görüp yeniden ağaçlandırılan bölgenin öncesi ve sonrası fotoğrafları yayınlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 17:14 Güncelleme: 01.03.2025 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te yanan alanların öncesi ve sonrası fotoğrafları paylaşıldı
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1996 yılındaki "Büyük Marmaris Yangını" diye adlandırılan yangında zarar görüp yeniden ağaçlandırılan bölgenin öncesi ve sonrası fotoğrafları yayınlandı.

        Çamlı Mahallesi'nde dönemin Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Tesisleri yakınlarında 1996 yılı Temmuz'unda çıkan orman yangınında 7 bin hektar kızılçam ormanını küle dönmüştü.

        "1996 Büyük Marmaris Yangını" olarak kayıtlara geçen orman yangınından sonra orman teşkilatı, medya ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yanan alanların tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili büyük bir kampanya başlattı.

        Yanan alanların tekrar yeşile kavuşması için orman teşkilatı tarafından yürütülen hummalı çalışmalar aralıksız sürdürüldü. Sahanın çok büyük kısmında doğal gençleştirme çalışmaları bazı bölgelerde ise toprak işleme sonucu fidan dikim yöntemiyle ağaçlandırma yapıldı.

        Aradan geçen 29 yılda bölgenin hem doğal gençleştirme alanları hem de ağaçlandırma sahaları yeniden yeşillendi.

        Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün paylaşımlarındaki görsellerde Çamlı ve Yeşilbelde Mahalleleri, Boncuk Koyu, yangın sonrası ve günümüzdeki son hali gözler önüne serildi.

        Eski ve günümüzdeki hali kolaj şeklinde yansıtılan alanlarda dönemin Bölge Müdürü Durmuş Uğur, TRT ekibine çalışmalarla ilgili bilgi verirken, Boncuk Koyu bölgesi ve Çamlı Mahallesi hattında doğal gençleştirme yöntemiyle tekrar orman olan alanlar net şekilde yer alıyor.

        Yeşilbelde Mahallesi'nde toprak sürümü yapılıp fidan dikilerek ağaçlandırılan bölgede fidanların ağaca, ağaçların ormana dönüştüğünün görsellerine de yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        Düelloya tutuştular
        Düelloya tutuştular
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?

        Benzer Haberler

        Engelli yayanın yaşamını yitirdiği yolda farkındalık için sessiz yürüyüş
        Engelli yayanın yaşamını yitirdiği yolda farkındalık için sessiz yürüyüş
        Bodrum'da minibüs alev alev yandı
        Bodrum'da minibüs alev alev yandı
        Muğla'da "Enerji Verimliliği Çalıştayı" yapıldı
        Muğla'da "Enerji Verimliliği Çalıştayı" yapıldı
        Muğla'da motokuryelere güvenli sürüş eğitimi verildi
        Muğla'da motokuryelere güvenli sürüş eğitimi verildi
        Sobadan çıkan yangında öldüler
        Sobadan çıkan yangında öldüler
        Muğla'da evde çıkan yangında karı koca öldü
        Muğla'da evde çıkan yangında karı koca öldü