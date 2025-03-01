Bodrum'da engelli Hasan Tabak'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği yolda yürüyüş düzenlendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde engelli Hasan Tabak'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği yolda yürüyüş düzenlendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde engelli Hasan Tabak'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği yolda yürüyüş düzenlendi.
Kazanın yaşandığı Gümüşlük Kadıkalesi yolunda bir araya gelen yaklaşık 50 kişi, pankartlarla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.
Yürüyüşe katılanlar, Tabak'ın yaşamını yitirdiği noktaya çiçek bıraktı.
Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş rotası, Tabak'ın eğitim gördüğü Bodrum Sağlık Vakfı önünde son buldu.
Grup, daha sonra Tabak'ın seramik yaptığı atölyede çalışmaları inceleyip bölgeden ayrıldı.
Çocuk yaşta trafik kazası sonucu engelli kalan 35 yaşındaki Hasan Tabak, 23 Şubat akşamı Gümüşlük Kadıkalesi yolunda hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, kazanın ardından gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
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