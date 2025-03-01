Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da engelli Hasan Tabak'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği yolda yürüyüş düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde engelli Hasan Tabak'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği yolda yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 19:49 Güncelleme: 01.03.2025 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da engelli Hasan Tabak'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği yolda yürüyüş düzenlendi
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde engelli Hasan Tabak'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği yolda yürüyüş düzenlendi.

        Kazanın yaşandığı Gümüşlük Kadıkalesi yolunda bir araya gelen yaklaşık 50 kişi, pankartlarla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

        Yürüyüşe katılanlar, Tabak'ın yaşamını yitirdiği noktaya çiçek bıraktı.

        Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş rotası, Tabak'ın eğitim gördüğü Bodrum Sağlık Vakfı önünde son buldu.

        Grup, daha sonra Tabak'ın seramik yaptığı atölyede çalışmaları inceleyip bölgeden ayrıldı.

        Çocuk yaşta trafik kazası sonucu engelli kalan 35 yaşındaki Hasan Tabak, 23 Şubat akşamı Gümüşlük Kadıkalesi yolunda hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, kazanın ardından gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        İsrail Batı Şeria'da 11 evi yıktı
        İsrail Batı Şeria'da 11 evi yıktı
        Futbol kuralları değişiyor!
        Futbol kuralları değişiyor!
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Düelloya tutuştular
        Düelloya tutuştular
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi

        Benzer Haberler

        Bodrum'da çevreyi kirleten kişilere ve firmalara 2,1 milyon lirayı aşkın ce...
        Bodrum'da çevreyi kirleten kişilere ve firmalara 2,1 milyon lirayı aşkın ce...
        Fethiye'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Fethiye'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 3. ayağı başladı
        Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 3. ayağı başladı
        Bodrumspor yelkende sporcu avına çıkıyor
        Bodrumspor yelkende sporcu avına çıkıyor
        Marmaris'te yanan alanların öncesi ve sonrası fotoğrafları paylaşıldı
        Marmaris'te yanan alanların öncesi ve sonrası fotoğrafları paylaşıldı
        Engelli yayanın yaşamını yitirdiği yolda farkındalık için sessiz yürüyüş
        Engelli yayanın yaşamını yitirdiği yolda farkındalık için sessiz yürüyüş