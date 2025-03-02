Muğla'da evde çıkan yangında ölen karı kocanın cenazeleri defnedildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden karı kocanın cenazeleri toprağa verildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden karı kocanın cenazeleri toprağa verildi.
Nif Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde çıkan yangında yaşamlarını yitiren Murat (83) ve Naciye Ekiz'in (81) cenazeleri, Eski Cami'de kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedildi.
Yan yana toprağa verilen çiftin cenaze törenine, çok sayıda kişi katıldı.
Tek katlı müstakil evde dün çıkan yangında, yaşlı çift hayatını kaybetmişti. Çiftin sahur yaptıktan sonra uyudukları ve yangının odun sobasından çıktığı belirlenmişti.
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