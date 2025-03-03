Muğla'da Kore Gazisi Halil Eroğlu törenle son yolculuğuna uğurlandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 94 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Halil Eroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 94 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Halil Eroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitiren Eroğlu için Kabaağaç Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
Gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından mezarlığa getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Eroğlu'nun cenazesi defnedildi.
Törene gazinin yakınlarının yanı sıra Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Çetin, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Hacı Osman Turgut, gaziler ve şehit yakınları katıldı.
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