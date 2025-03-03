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        Bodrum'da 18 yıl 34 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında 18 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 23:55 Güncelleme: 03.03.2025 - 23:55
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        Bodrum'da 18 yıl 34 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında 18 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        "Yağma" suçundan 18 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerce yakalandı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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