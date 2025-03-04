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        Fethiye'de 20 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 yıl önce işlenen cinayet olayına ilişkin 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:57 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:57
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        Fethiye'de 20 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 yıl önce işlenen cinayet olayına ilişkin 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erdoğan Bozkurt'un ölümüyle ilgili tutuklu sanıklar C.K, Z.K, N.P. ve Ş.K. hakkında hazırlanan iddianame, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, N.P'nin Erdoğan Bozkurt'u tanımadığı ancak 2005'teki cinayetle ilgili bilgisinin olduğu belirtildi.

        N.P'nin, annesi Ş.K'nin kendisi ve kardeşlerini çadırın dışında topladığı ve Z.K'nin geçmiş dönemde bir erkek sahsı vurarak öldürdüğünü, C.K'den yardım alarak oturdukları çadırın yaklaşık 500 metre ilerisindeki ormana gömdüklerini söylediği belirtilen iddianamede N.P'nin şu ifadelerine yer verildi:

        "Neden öldürdüğünü sorduğumda Z.K'ye ait keçileri kestiğini, bu nedenle Z.K'nin Ovacık'a giden patika yol üzerine pusu kurduğunu ve tüfekle vurarak öldürdüğünü, daha sonra C.K'yi çağırdığını, C.K'nin, Z.K'ye gömme konusunda yardım ettiğini, ölen adamın üzerinden çıkan çantayı çadırın bahçesinde bulunan ocaklıkta yaktıklarını, askeri kamuflajlı bir çanta olduğunu ve içerisinde çokça bıçak bulunduğunu anlattı. Bu olaydan sonra annemle birlikte Yıkıklık mevkisinde mantar toplarken, yer gösterme yaptığım alana gitmeye çalıştığımda bana adam burada gömülü oraya gitme' dedi."

        N.P'nin bir ortamda Erdoğan Bozkurt'u kastederek "Onu biz öldürdük" şeklinde sözler sarf ettiği iddianamede yer aldı.

        Z.K. ise ifadesinde, Erdoğan Bozkurt'u tanımadığını, gizli tanık beyanları ile N.P'nin iddialarını ve suçlamalarını kabul etmediğini beyan etti.

        İddianamede, 4 sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

        - Olay

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2010'da Erdoğan Bozkurt'un kayıp olduğuna dair ailesi tarafından müracaatta bulunulmuş, yapılan araştırmada Bozkurt'un izine rastlanılmamıştı.

        Faili meçhul olayların aydınlatılması çalışmaları kapsamında dosya geçen yıl yeniden açılmış, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz ve uzun süren çalışması neticesinde Bozkurt'un 2005 yılında öldürüldüğü belirlenmişti.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan C.K, Z.K, N.P, Ş.K, ve H.C. 7 Aralık 2024'te tutuklanmıştı.

        Maktule ait olduğu değerlendirilen kemikler, jandarma kadavra köpeği "Sefil"in tepki verdiği noktada yapılan kazıda bulunmuş ve kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

        Adli Tıp Kurumunca, kafatasında ateşli silahla vurulmaya bağlı kırık olduğu belirlenen kemiklerin Bozkurt'a ait olduğu tespit edilmişti.

        H.C. hakkında kasten öldürme suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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