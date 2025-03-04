Muğla'da TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapımı tamamlanan 3. etap TOKİ konutları hak sahiplerine teslim ediliyor.

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Menteşe ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen 500 konuttan oluşan 3. etap sosyal konutlarının hak sahiplerine teslim edilmeye başlandığını söyledi.

Laçin, TOKİ tarafından Menteşe ilçesinde hayata geçirilen konutlarının teslim edilmeye başlandığını, her blok için bir gün belirlendiğini söyledi.

Konutlarını teslim alan vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Laçin, "Teslimatlar 28 Mart'ta tamamlanacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşa ettirilen 358 2+1 ve 142 3+1 olmak üzere 500 konut bulunuyor. 21 bloktan oluşan TOKİ Menteşe 3. etap sosyal konutlarında cami ve 6 dükkanlı ticaret merkezi bulunuyor. 64 bin 658 metrekare alana sahip TOKİ Menteşe 3. etap konutlarının arıtması paket arıtma olarak yapıldı." dedi.

Laçin, AK Parti olarak milletin menfaatine olan her adımda vatandaşların taleplerine kulak vererek, hemşerilerinin yaşam kalitesini yükseltecek projelere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.