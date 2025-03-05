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        Datça'da öğrenciler teknoloji etkinliğine katıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde, teknolojiye ilgi duyan öğrenciler için etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 18:24 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:31
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        Datça'da öğrenciler teknoloji etkinliğine katıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde, teknolojiye ilgi duyan öğrenciler için etkinlik düzenledi.

        İlçedeki Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nde Robotik Kodlama Atölyesi'nde öğretmen Kaan İpin önderliğinde öğrenciler, kodlamanın temellerini öğrendi.

        Akıl ve zeka oyunları etkinliklerinde öğrenciler strateji geliştirme ve mantık yürütme becerilerini artırdı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, atölyeleri ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Galeri
        Galeri

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