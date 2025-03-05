Datça'da öğrenciler teknoloji etkinliğine katıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, atölyeleri ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Akıl ve zeka oyunları etkinliklerinde öğrenciler strateji geliştirme ve mantık yürütme becerilerini artırdı.

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