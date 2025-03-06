Muğla halkı Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar programında buluştu

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Menteşe Öğretmenevinde düzenlenen iftar programına katılan Akbıyık, vatandaşlarla sohbet ederek bereketli ramazan sofrasında vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İftarın ardından konuşan Akbıyık, ramazanın paylaşma ve merhamet ayı olduğunu söyledi.

Muğla'da yaşayan vatandaşlara iftarda gönül sofrası açtıklarını belirten Akbıyık, iftarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural ise iftarların ramazan ayının manevi atmosferinde toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştirdiğini dile getirdi.

Vural, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak, Aydın, Muğla ve Denizli'de belirlenen iftar noktalarında her gün 3 bin 800 kişiye iftar verildiğini kaydetti.