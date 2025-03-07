Datça'da ilkokul öğrencileri deniz kaplumbağaları hakkında bilgilendirildi

Doğaya duyarlı nesiller yetiştirmek ve deniz ekosisteminin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimin, gelecek nesiller için büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Etkinlikte, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Araştırma Asistanı Biyolog Fatih Polat ve DEKAMER Koordinatörü Atakan Serin tarafından deniz kaplumbağalarının yaşam döngüsü, korunma çalışmaları ve ekosistemdeki önemi hakkında öğrencilere bilgi verildi.

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